سجن ميسي 21 شهرا.. والقانون الإسباني ينقذه

نشرت وسائل الإعلام الإسبانية الحكم الذي صدر ضد نجم برشلونة ليونيل ميسي بسبب اتهامه ووالده في قضية التهرب الضريبي.

وحكمت المحكمة على ميسي بالسجن لمدة 21 شهرا، كما أصدرت حكما بالسجن لنفس المدة ضد والده جورجي ميسي بسبب الاحتيال على الحكومة الإسبانية في مبلغ قدره 4.1 مليون يورو.

وحكمت المحكمة أيضا بتغريم الدولي الأرجنتيني مبلغا قدره 2 مليون يورو.

وأشار المدعي العام خلال القضية إلى أن الأموال - التي حصل عليها اللاعب نظير استخدام صورته - تم نقلها إلى بيليز وأوروجواي بهدف إخفائها.

وكان ميسي قد صرح خلال استجوابه من قبل المحكمة أنه لا يعلم شيئا عن الشؤون المالية الخاصة به.

ومن الممكن لميسي أن يتفادى الحبس إذا دفع ما عليه للضرائب لأن القانون الإسباني يتيح ذلك لمن يتم الحكم عليه بالحبس لمدة أقل من سنتين.