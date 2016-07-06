أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سجن ميسي 21 شهرا.. والقانون الإسباني ينقذه

Google+ Print
سجن ميسي 21 شهرا.. والقانون الإسباني ينقذه سجن ميسي 21 شهرا.. والقانون الإسباني ينقذه

نشرت وسائل الإعلام الإسبانية الحكم الذي صدر ضد نجم برشلونة ليونيل ميسي بسبب اتهامه ووالده في قضية التهرب الضريبي.

وحكمت المحكمة على ميسي بالسجن لمدة 21 شهرا، كما أصدرت حكما بالسجن لنفس المدة ضد والده جورجي ميسي بسبب الاحتيال على الإسبانية في مبلغ قدره 4.1 مليون يورو.

وحكمت المحكمة أيضا بتغريم الدولي الأرجنتيني مبلغا قدره 2 مليون يورو.

وأشار المدعي العام خلال القضية إلى أن الأموال - التي حصل عليها اللاعب نظير استخدام صورته - تم نقلها إلى بيليز وأوروجواي بهدف إخفائها.

وكان ميسي قد صرح خلال استجوابه من قبل المحكمة أنه لا يعلم شيئا عن الشؤون المالية الخاصة به.

ومن الممكن لميسي أن يتفادى الحبس إذا دفع ما عليه للضرائب لأن القانون الإسباني يتيح ذلك لمن يتم الحكم عليه بالحبس لمدة أقل من سنتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان