حكايات #في_القمة – محمد فاروق: أول خط محمول حصلت عليه بسبب الفوز على الزمالك

قبل أن يكون الهاتف المحمول في يد الكل كان يعتبر سلعة ترفيهية وهدية قيمة، عن هذه الأوقات يتحدث محمد فاروق مهاجم الأهلي الأسبق.

111 قمة تم لعبها في مسابقة الدوري بمئات من القصص عن لقاء قطبي الكرة المصرية دائما..الأهلي والزمالك.

أيام قليلة تفصلنا عن القمة 112 في مسابقة الدوري حين يستضيف الزمالك الأهلي يوم السبت المقبل في ختام بطولة الدوري الممتاز.

وقال فاروق لـFilGoal.com: "المباراة كانت في بداية صعودي للفريق الأول وتم اختياري للقائمة التي ستواجه الزمالك".

ويتحدث فاروق عن مباراة القمة في 15 مايو 1998، والتي انتهت بفوز الأهلي 2-0 بأهداف أحمد فيلكس وحسام حسن.

ويضيف فاروق "الأمر كان رائع بالنسبة لي. وفي ذلك الوقت كان هناك شركة محمول جديدة في مصر".

وأكمل "عرضت الشركة خطوط مجانية لكل لاعبي الفريق الفائز".

وأوضح "نحن نتحدث عن وقت كانت فيها الخطوط غالية الثمن بشكل مبالغ فيه".

وبعد فوز الأهلي، حصل فاروق على خط مجاني، وأعلن أنه قام بشراء هاتف محمول لأول مرة في حياته.