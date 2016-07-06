أخبار عاجلة

«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالصور - غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حكايات #في_القمة – محمد فاروق: أول خط محمول حصلت عليه بسبب الفوز على الزمالك

Google+ Print
حكايات #في_القمة – محمد فاروق: أول خط محمول حصلت عليه بسبب الفوز على الزمالك حكايات #في_القمة – محمد فاروق: أول خط محمول حصلت عليه بسبب الفوز على الزمالك

قبل أن يكون الهاتف المحمول في يد الكل كان يعتبر سلعة ترفيهية وهدية قيمة، عن هذه الأوقات يتحدث محمد فاروق مهاجم الأهلي الأسبق.

111 قمة تم لعبها في مسابقة الدوري بمئات من القصص عن لقاء قطبي الكرة المصرية دائما..الأهلي والزمالك.

أيام قليلة تفصلنا عن القمة 112 في مسابقة الدوري حين يستضيف الزمالك الأهلي يوم السبت المقبل في ختام بطولة الدوري الممتاز.

وقال فاروق لـFilGoal.com: "المباراة كانت في بداية صعودي للفريق الأول وتم اختياري للقائمة التي ستواجه الزمالك".

ويتحدث فاروق عن مباراة القمة في 15 مايو 1998، والتي انتهت بفوز الأهلي 2-0 بأهداف أحمد فيلكس وحسام حسن.

ويضيف فاروق "الأمر كان رائع بالنسبة لي. وفي ذلك الوقت كان هناك شركة محمول جديدة في ".

وأكمل "عرضت الشركة خطوط مجانية لكل لاعبي الفريق الفائز".

وأوضح "نحن نتحدث عن وقت كانت فيها الخطوط غالية الثمن بشكل مبالغ فيه".

وبعد فوز الأهلي، حصل فاروق على خط مجاني، وأعلن أنه قام بشراء هاتف محمول لأول مرة في حياته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر

لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر

ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة