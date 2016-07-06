خبر في الجول - هل طلب الأهلي فعلا عمر سعد من سموحة

بعد تصريح محمد فرج عامر رئيس سموحة بأن الأهلي طلب منه التعاقد مع عمر سعد، وجه FilGoal.com سؤاله للقلعة الحمراء، هل فعلا تم تقديم عرض رسمي لضم الظهير الأيسر؟

وأجاب مصدر مسؤول بالأهلي أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، فالنادي لم يرغب حتى في التعاقد مع اللاعب.

وأضاف المصدر لـFilGoal.com:"اللاعب خارج حساباتنا تماما، لا نعلم سبب منطقي لتصريحات سموحة".

وأردف "مذهولون من كلام محمد فرج عامر، اللاعب بعيد عن تفكيرنا تماما".

وكان فرج عامر قد أكد لـFilGoal.com أنه لا ينوي التفريط في عمر سعد بأقل من 10 مليون جنيه بعد طلب الأهلي رسميا ضمه.