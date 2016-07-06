أحمد السقا ومنى زكى يحتفلان بالعيد مع جمهور "من 30 سنة"

اختار نجوم فيلم "من 30 سنة" تنظيم أول عرض خاص للفيلم وسط الجمهور بأول أيام العيد الأربعاء، بإحدى دور العرض السينمائية بالقاهرة، ومن المؤكد مشاركة النجم أحمد السقا وزميلته بطلة العمل منى زكي، للترويج للفيلم الذي يعد أول لقاء لهما بعد سنوات من الغياب عن الشاشة الكبيرة.

العرض الخاص تنظمه شركة "تالنت ميديا برودكشن" للإنتاج الفني، ووجهت الدعوة لعدد من النقاد وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي المتابعين للصفحة الرسمية للفيلم بموقع "الفيس بوك" التي نظمت عدة مسابقات لاختيار ضيوف العرض الخاص، ومن المقرر مشاركة النجوم منى زكي وشريف منير ونور وميرفت أمين وصلاح عبد الله، من فريق عمل الفيلم، بالإضافة لعدد من نجوم السينما والطرب حيث يعد الفيلم الإنتاج الأول لمنظم الحفلات الشهير والمنتج "وليد منصور".

الفيلم تدور أحداثه حول كوابيس تطارد شريف منير في كل ليلة أثناء نومه وفي كل حلم يجد نفسه يقتل شخصية لا يعرفها، وعندما يستيقظ يقتلهم بالفعل، فيلجأ إلى صديقه أحمد السقا لعله يساعده في مشكلته، والذي ينطلق لإبلاغ الشرطة عن تلك الجرائم القاسية، ليخلو له الجو ويفوز بحب صديقتهما منى زكي التي يتعلق قلب شريف بحبها أيضاً، ولكن تحدث مفاجأة صادمة بالنهاية.

هل يمنح تواجد السقا ومنى زكي "ضربة بداية ناجحة" لفيلم "من 30 سنة" في مواجهة بقية أفلام العيد؟

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