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في العيد: الأسطورة محمد رمضان يصارع يحيى الفخراني وفيفي عبده

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الأربعاء 06-07-2016 12:48

ثلاث دقات تاريخية تميز بدء العروض المسرحية، لن يسمعها عشاق أبو الفنون بأيام عيد الفطر، إلا عند الأسطورة محمد رمضان، ونجمة حارة العوالم فيفي عبده، وونوس رمضان النجم الكبير يحيى الفخراني، في منافسة ثلاثية غير مسبوقة منذ سنوات.

النجم الأسمر محمد رمضان شغل الجميع بمعاركه الدموية طوال أيام الشهر الفضيل بمسلسله "الأسطورة"، ولكنه سيقدم جرعة من الكوميديا الخفيفة بمسرحية "أهلا رمضان" على مسرح الهرم "الزعيم سابقاً"، ويشاركه في بطولة العمل روجينا، عمر السعيد، هنا الزاهد، حسام داغر، شيماء سيف، حسن عبد الفتاح، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال، وتدور قصة العرض حول بطل خارق للعادة فى إطار كوميدي ساخر به العديد من الإسقاطات السياسية.

النجمة فيفي عبده اعتزلت الرقص منذ سنوات وتفرغت للدراما التليفزيونية، ولكنها ستعود مع أول أيام العيد لـ"حارة العوالم" بمسرح "ليسيه الحرية" بشارع الشيخ ريحان، ويشاركها البطولة نجوم الغناء ريكو وهاني حسن الأسمر وهاني فاروق، و مصطفى درويش، محمود دسوقي، عزة مجاهد، عبير محمود، علاء النقيب، بسمة زايد، مريم سعيد صالح، منصور عبد القادر، علاء عيد"، والمونولجست حمادة جو، ومجموعة من الوجوه الجديدة، إنتاج محيي زايد، تأليف طارق رمضان، ومن إخراج محسن رزق.
تدور المسرحية حول شخصية "نواعم" عالمة الأولى كبيرة حارة العوالم هي وفرقتها وخلال الأحداث تحاول بعض راقصات الحارة الإيقاع بنواعم في الكثير من المشكلات لكنها تنتصر بالنهاية.

الفنان يحيى الفخراني استجاب لرغبات جمهوره ووافق على تقديم عرض جديد لمسرحيته "ليلة من ألف ليلة" على خشبة المسرح القومى، بدءًا من يوم الخميس القادم بمشاركة النجوم محمد محسن وهبة مجدي ولطفى لبيب وضياء عبدالخالق وسلمى غريب تأليف بيرم التونسي وإخراج محسن حلمي.

تدور أحداث المسرحية حول شحات (يحيى الفخراني) الذى يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء فى الشوارع، فى الوقت الذي يتولى فيه الخليفة الحكم فى سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ويقع الخليفة في حب ابنة الشحات، بعد أن يتنكر في شخصية ابن الجنايني وتقع الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير.

رمضان يربح المنافسة بأدوار العنف ..فهل يستمر بالصدارة على خشبة المسرح وبدور كوميدي؟

بأمر من أحمد حلمي : درة خارج المنافسة بموسم أفلام العيد

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سيدتي

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