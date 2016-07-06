"شباب البومب" مفاجأة الدراما السعودية وليس "سيلفي"

حقق مسلسل "شباب البومب5" من بطولة فيصل العيسى وعلي المدفع ومهند الجميلي وسليمان المقيطيب نجاحاً منقطع النظير على شاشة "روتانا خليجية"، وحصد الأرقام على موقع الفيديو العالمي "يويتوب"، وتصدر الأعمال الخليجية المتابعة في رمضان الحالي بحوالي 65 مليون مشاهدة إلى الآن، مثيراً التساؤلات بتفوقه على مسلسلات يشارك فيها نجوم من الصف الأول للدراما، وتحظى بتسويق أعلى، إلا أنها لم تستطع التفوق أو نيل الأصداء الكبيرة التي نالها مسلسل "شباب البومب 5"، عن هذا المسلسل توجهنا بسؤالنا للناقد الفني محمد جراح الذي لم يخف سراً بتأكيده أنه أحد متابعي المسلسل، وقال:" بلغة الأرقام على موقع اليوتيوب هو الأول والثاني والثالث دون منافس، كون جمهور المسلسل شريحة واسعة من الشباب والمراهقين، وهم الأكثر استخداماً لـ(الميديا) ومواقع التواصل في السعودية"، وأضاف:" فيصل العيسى وفريق عمله قدموا جهداً يشكرون عليه من ناحية الأفكار والسيناريو وتوزيع الأدوار بين المجموعة وانتقاء الشخصيات الجديدة وضيوف العمل".

وأكد جراح أن النجم الشاب فيصل العيسى استطاع أن يقدم نفسه بشكل جديد ليؤكد للمنتجين الذين سبق له العمل معهم أنه شاب موهوب لم تكن تنقصه سوى المساحة فقط لإظهار إمكانياته، وتابع:" من شاهد منكم حلقة "البادي أظلم" أو التي عرفها الجمهور باسم "القصاص" في الجزء الـ(11) من مسلسل "طاش ماطاش" يعرف أن العيسى موهوب جداً ولديه تناغم في الأداء والانفعالات و فنان حقيقي".

مشيداً في الوقت نفسه بالمخرج سمير عارف ولمسته الفنية الواضحة كونه صاحب تجربة سابقة في أعمال كبيرة مثل "طاش ماطاش".

ونصح جراح القائمين على قناة روتانا خليجية بالحفاظ على "شباب البومب 5" لأن النجاح الحالي والأرقام التي حصدها يسيل لها لعاب القنوات الأخرى المنافسة على حد وصفه.

محذراً العيسى بصفته منتج العمل من إدخال عناصر من نجوم الدراما في المسلسل لأن ذلك سيكون على حساب المساحة الممنوحة للمجموعة التي استطاعت أن تصنع النجاح ، وقال جراح:" "شباب البومب 5" يحمل نكهة خاصة وهو مسلسل شبابي أبطاله شباب يطرح أحداثاً وقصصاً بسيطة بعيدة عن التعقيد مثيرة لاهتمام الشباب برؤية إبداعية والأرقام تتحدث عن نسب المشاهدة"، وعند طرح تساؤل أحد الفنانين الكبار عليه عندما قال:" هل فئة "الدرباوية" تستحق أن يقدم عنها (5) أجزاء "؟

علق الناقد الفني محمد جراح قائلاً:" نجاح أي عمل مرتبط بمستوى المشاهدة والتي ترتفع كلما كان المسلسل جذاباً من ناحية القصة والأداء والإخراج، ووفقاً للأرقام فإن "شباب البومب 5" استطاع أن يكون مفاجأة الدراما السعودية هذا العام"، مضيفاً:" ثانياً أنا لم أشاهد في المسلسل من تسميهم "درباوية"، بل هناك شباب يسيّر العمل وفقاً للأحداث التي تتمحور حولهم، وقدم لنا المسلسل حلقات جميلة مستمدة من سلوكيات المجتمع انتقد خلالها بعض الظواهر الاجتماعية وقدم "الفنتازيا" وكوميديا الموقف باقتدار ".

وعن مقارنته بمسلسل "سيلفي 2" أوضح بأنه لا يحبذ المقارنة في الدراما كون كل عمل يحمل توجهاً مختلفاً وله أفكاره ونجومه وفئة مستهدفة تختلف عن الأخرى، مشدداً على أن الدراما السعودية يجب أن لا تتقوقع خلف عمل واحد وتجعله مقياساً لنجاح الموسم كامل من عدمه، مشيراً إلى أن اهتمام الجمهور المبالغ به بـ"طاش ما طاش" في الماضي قتل الطموح في نفوس الفنانين والمنتجين المحليين وجعل كل الأعمال الدرامية تحاول أن تستنسخ تجربة "طاش" بل وتقتبس منه في بعض الأحيان بغية الوصول إلى ما وصل إليه وهذا الأمر بالغ الخطورة على حد وصفه.

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