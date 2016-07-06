كاظم الساهر يحيي مهرجان "إفران" الدولي بالمغرب

تحتضن مدينة "إفران" المعروفة بطبيعتها الخلابة خلال الفترة مابين 15 و17 يوليو مهرجانها الدولي في دورته الأولى تحت شعار "التقارب".

وستعرف هذه التظاهرة الثقافية والفنية مشاركة العديد من الفنانين والرواد في مجال الأغنية المغربية والعربية ،كالفنان كاظم الساهر والفنانة المغربية لطيفة رأفت بالإضافة إلى أسماء وازنة في سماء الأغنية الأجنبية كالفرنسي جيمس وفنان الراب المغربي مسلم وكذلك الفنان أحمد شوقي ونجاة عتابو وغيرهم.

وبموازاة مع السهرات الفنية ستحتضن مدينة إفران طيلة أيام المهرجان تظاهرة في فن الطبخ بمشاركة العديد من الطباخين والمتخصصين في الطبخ المغربي أمثال الشاف موحى والشاف مريم الطاهري والشاف رشيد. كما سيتميز هذا الحدث بمشاركة بعض الأسماء التي فازت خلال الدورات السابقة في مسابقة "ماستر شاف"والذين سيعملون على إعداد أطباق من إبداعهم لتنشيط هذه التظاهرة...

وإلى جانب هذه الأنشطة والتظاهرات الفنية والموسيقية سيستمتع زوار مدينة إفران بفضاء يوازي ما يعرض في جامع الفنا بالمدينة الحمراء مراكش ،من خلال إقامة فضاء مفتوح يضم الحكواتيين الذين سيقدمون لوحاتهم الإبداعية للزوار. وتهدف التظاهرة أيضاً إلى إنعاش وتثمين الموروث التقافي المغربي ودعم ومساعدة المواهب الشابة وإعطاء صورة عن مغرب اليوم الذي يشهد حركية متجددة ولا يزال ملتقى للحوار بين الثقافات والحضارات.

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