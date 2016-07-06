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الحكم على ميسي ووالده بالسجن 21 شهراً

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الأربعاء 06-07-2016 17:03

أصدرت المحكمة الجنائية في مقاطعة كتالونيا الإسبانية حكمها في حق اللاعب الأرجنتيني lionel Messi ليونيل ميسي بالسجن لمدة 21 شهراً، وذلك بسبب تهمة التهرب الضريبي، وعدم دفع مبلغ مالي قيمته 4.1 مليون يورو لإدارة الضرائب الإسبانية.

المحكمة لم تقتنع بالأدلة التي قدمها اللاعب، ورفضت جميع ملتمسات هيئة الدفاع التي كانت ترغب في تبرئة ميسي ووالده من التهمة، لتصدر قرارها النهائي بالحكم على ليونيل ميسي ووالده بالسجن لمدة 21 شهراً كاملة.

وأكدت صحيفة "الماركا" أن محامي ميسي، قدم طلباً بالنقض في الحكم واستئنافه إلى أعلى هيئة قضائية في إسبانيا، من أجل النظر في قضية ميسي مع مصلحة الضرائب الإسبانية.

وأشارت إذاعة "Cadena SER" الإسبانية أنه في حالة رفض الإستئناف الذي قدمه محامي اللاعب الأرجنتيني، فإن ميسي سوف يكون ملزماً بالدخول إلى السجن، وانتهاء مسيرته الكروية.

 

على خطى شيرين...ميسي يتراجع

 

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