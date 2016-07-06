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السيسي فى اتصال هاتفى مع الملك حمد بن عيسى يؤكد متانة العلاقات بين البلدين

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السيسي فى اتصال هاتفى مع الملك حمد بن عيسى يؤكد متانة العلاقات بين البلدين السيسي فى اتصال هاتفى مع الملك حمد بن عيسى يؤكد متانة العلاقات بين البلدين
أجرى الرئيس عبد الفتاح ، اتصالاً هاتفياً ظهر اليوم الأربعاءمع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، أعرب فيه عن خالص تمنياته لشعب وحكومة مملكة البحرين الشقيقة بكل الخير والتقدم، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات بين البلدين.

بدوره، أعرب العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى -خلال الاتصال- عن خالص تمنياته لمصر وشعبها، داعياً الله العلى القدير أن يحفظ قيادة وشعباً ويعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات.


>أخبار مصر للساعة 1.. السيسي ورموز الدولة يؤدون صلاة العيد فى الإسكندرية

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مصر 365

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