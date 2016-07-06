وفد من كنائس بورسعيد يقدم التهنئة لمحافظ بورسعيد بحلول عيد الفطرالمبارك

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وفد من كنائس بورسعيد، برئاسة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، حيث قدم الأنبا تادرس التهنئة لمحافظ بورسعيد، وأهالي المحافظة بحلول عيد الفطر المبارك، وأكد علي أواصر الود والمحبة التي تجمع بين الإخوة المسلمين والمسيحين، والتي تتجلي في مشاركتهم في الأعياد والاحتفالات.

ومن جانبة وجه الغضبان، الشكر تجاه الأنبا تادرس، والإخوة المسيحين، علي تلك الزيارة، وأكد بأنة ليس بجديد علي الإخوة المسيحين، مشاركة إخواتهم المسلمين في الأعياد والأسبقية في تقديم التهاني، موكدًا علي أن الوحدة الوطنية، بين نسيج الأمة تظهر في أبهي صورة لها، وذلك بفضل القيادات الحكيمة في الكنيسة، والأوقاف الذين يتبادلون الزيارات والتشاور من اجل زيادة أواصر التعاون.

> كما الغضبان، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وروساء الأحياء والشخصيات العامة وبيت العائلة، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، وأشاد المحافظ، بالمجهودات التي قاموا بها أثناء شهر رمضان، وطالب الغضبان، بالعمل بقوة من أجل حل مشاكل المواطنين والتيسير عليهم، ومن جانبه أكد المحافظ، بأن مصر في حاجة إلي أفكار أبنائها من أجل تقدمها، مشيرًا بأننا جميعًا نعمل من أجل المواطن، وطلب الغضبان، من الحضور بالدعاء لمصر، بأن يحفظها من كل سوء وأن يعم الرخاء علي جميع أنحاء البلاد.