بالصور..محافظ أسوان يقدم التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الفطر

حرص اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، على تقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك للمرضى، وأيضًا أسرهم من المرافقين أو الزائرين لهم، داخل عدد من المستشفيات بمدينة أسوان، و رافقه خلال الجولة الدكتور إيهاب حنفى مدير عام الصحة بأسوان، وقد شملت الجولة مستشفى التأمين الصحى حيث كان في إستقباله مدير المستشفى الدكتور بشرى الرضاوى، وعقب تقديمه التهنئة للمرضى بهذه المناسبة الطيبة تفقد المحافظ جهاز الأشعة المقطية الجارى تركيبه بالمستشفى بتكلفة 1.2 مليون جنيه، ليساهم في تقديم الخدمة العلاجية المطلوبة للمرضى، حيث من المقرر دخوله الخدمة في الأول من أغسطس القادم.

كما وجه حجازى بضرورة البدء في تدريب الأطقم الطبية أو الفنية أو التمريض، على كيفية تشغيل هذا الجهاز لتحقيق الإستخدام الجيد له، لتصل بذلك أجهزة الأشعة المقطعية إلى 6 أجهزة على مستوى المحافظة، وتوجه مجدى حجازى إلى مستشفى أسوان العسكرى، حيث كانفي استقباله العميد أشرف ماهر قائد قطاع أسوان العكسرى، ولفيف من الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى حيث قدم التهنئة لهم وللمرضى بعيد الفطر، وأعقب ذلك زيارة حجازى لمركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، حيث قدم التهنئة أيضًا للمرضى والفريق الطبى والتمريض، مشيدًا بالدور الحيوى الذى يقدمه المركز، لأبناء مصر، وأيضًا المستوى الطبى الراقى، الذى يؤده لخدمة المرضى تحت إشراف جراح القلبالعالمى الدكتور مجدى يعقوب.

وتوجه المحافظ لمستشفى أسوان الجامعى، حيث كان في استقباله الدكتور محمد صلاح مدير المستشفى، والعاملين بها وقدم التهنئة لهم، وأيضاً للمرضى وأسرهم من المتواجدين اليوم بالمستشفى، بمناسبة عيد الفطرالمبارك، وأختتم اللواء مجدى حجازى جولته بزيارة مركز الأورام، حيث كان فى استقباله مدير المركز الدكتور على صبحى، وعقب تقديمه التهنئة للمرضى داخل المركز، تفقد المحافظ الأعمال الجارية داخل المبنى القديم للمركز، والتى تشمل تركيب جهاز المحاكى الخطى بتكلفة 3.8 مليون جنيه، لتوفير الخدمة العلاجية المتكاملة لمرضى العلاج الإشعاعى، بجانب تركيب جهاز “الجاما” كاميرا بالمواد المشعة، لتحقيق التشخيص الدقيق للأورام المختلفة، وأيضًا لجلطات الرئة والغدة الدرقية، والذى تصل تكلفته إلى 5.9 مليون جنيه.

واستقبل حجازى، بمبنى ديوان عام المحافظة المهنئين من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية ، بجانب لفيف من أبناء ومواطنى المحافظة لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الفطر المبارك.