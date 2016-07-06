السيسي يؤكد متانة العلاقة بين مصر والبحرين في اتصال هاتفي مع الملك حمد بن عيسى

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًاً، مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب السيسي خلال الاتصال – بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط – عن خالص تمنياته لشعب وحكومة مملكة البحرين الشقيقة بكل الخير والتقدم، مؤكدًا قوة ومتانة العلاقات بين البلدين.

كما أعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى -خلال الاتصال- عن خالص تمنياته لمصر وشعبها، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا ويعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والاسلامية باليُمن والبركات.