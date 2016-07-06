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أخبار البحرين..خامنئى يحذر من صراع داخلى فى البحرين

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أخبار البحرين..خامنئى يحذر من صراع داخلى فى البحرين أخبار البحرين..خامنئى يحذر من صراع داخلى فى البحرين
قال المرشد الاعلى فى ايران اية الله على خامنئى خلال خطبة عبد الفطر الاربعاء أن بلاده لن تتدخل فى الشؤون الداخلية للبحرين لكنه حذر من صراع داخلى فى هذا البلد، بحسب موقعه الرسمى على الانترنت.

وأضاف امام مسئولين إيرانيين وسفراء البلدان الاسلامية أن "الجمهورية الإسلامية لم ولن تتدخل فى شؤون البحرين".لكنه تابع "اذا كان هناك وعى وحصافة سياسية فى هذا البلد فلا يجب أن يسمحوا بان يتحول الصراع السياسى إلى حرب اهلية ولا يجب جعل الناس فى مواجهة أحدهم الآخر". واعتبر المرشد "أننا نشهد فى البحرين نموذجا آخر من تحويل الصراع السياسى إلى حرب أهلية".

وتتهم البحرين التى تدعمها إيران بالتدخل فى شؤونها الداخلية، وهو ما تنفيه طهران.

وكانت البحرين مسرحا لاضطرابات منذ بدء قمع حركة الاحتجاج العام 2011 بقيادة الغالبية الشيعية التى تطالب بإصلاح سياسى.
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مصر 365

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