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رئيس سموحة لـ في الجول: الأهلي طلب رسميا عمر سعد ولاعب آخر

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رئيس سموحة لـ في الجول: الأهلي طلب رسميا عمر سعد ولاعب آخر رئيس سموحة لـ في الجول: الأهلي طلب رسميا عمر سعد ولاعب آخر

كشف محمد فرج عامر رئيس سموحة عن طلب الأهلي رسميا التعاقد مع الظهير الأيسر للفريق عمر سعد إضافة إلى لاعب آخر رفض الإفصاح عنه.

وقال عامر لـFilGoal.com:"الأهلي طلب عمر سعد بناء على رغبة مارتن يول، ونحن لن نتخلى عنه بأقل من 10 مليون جنيه".

وأضاف "لاعب آخر طلبه الأهلي لكنني لن أفصح عنه حتى لا أشتت تركيز الفريق قبل لقاء طلائع الجيش في ختام الدوري".

وشارك سعد في 20 مباراة مع سموحة هذا الموسم صنع خلالها 3 أهداف.

ولعب صاحب الـ27 عاما لأندية بلدية المحلة وحرس الحدود قبل الانتقال لسموحة الصيف الماضي.

ويحل سموحة ضيفا على الجيش الجمعة في مباراته الأخيرة بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، ويحتاج للفوز من أجل ضمان المركز الثالث أو الرابع.

ويطمح الأهلي لتعزيز مركز الظهير الأيسر في قائمته، فيضم حاليا في هذا المكان صبري رحيل وحسين السيد.

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