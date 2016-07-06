الرئيس الفلسطينى: تقرير "الرباعية" لا يصلح ليؤدى مهمة السلام المطلوبة

أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن)، أن تقرير اللجنة الرباعية الدولية الأخير الصادر مطلع يوليو الجارى لا يصلح ليؤدى مهمة السلام المطلوبة.

وقال الرئيس الفلسطينى -خلال وضعه إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد الفطر- "نقول لشعبنا كل عام وأنتم بخير، ونرجو الله أن يعود علينا رمضان القادم، وقد تحررت الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس، وتخلصنا من الاحتلال".

وأضاف "كما نتمنى أن ينتهى العالم العربى من هذا الإرهاب الذى يجتاحه فى هذه الأيام، وإن شاء الله الأمور تكون أفضل".

وفيما يتعلق بموقف اللجنة الرباعية، قال عباس: "نحن أصدرنا موقفا عن اللجنة الرباعية، وقلنا أنه لا يصلح لأن يكون تقريرا يؤدى مهمة السلام المطلوبة، ولذلك نأسف جدا أن يكون هذا هو الموقف، ونتمنى على مجلس الأمن أن لا يؤيد هذا التقرير".

وبخصوص بيان الخارجية الأمريكية حول الاستيطان، قال الرئيس الفلسطينى: "نحن نريد أن يقال على الاستيطان أنه غير شرعى وغير قانونى، ويجب أن ينتهى، وهذا ما نطالب به، واذا حصل هذا من أى دولة، فأهلا وسهلا به".

كانت الخارجية الأمريكية قالت فى بيان أن التقارير بشأن خطط إسرائيلية لبناء مئات المنازل الجديدة فى الضفة الغربية والقدس الشرقية تقوض الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق سياسى مع الفلسطينيين وتقوض الاحتمالات الخاصة بحل الدولتين".

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