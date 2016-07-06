أخبار اليمن..قوات الجيش والمقاومة اليمنية تسيطر على معسكر "الصولبان"

أكد مصدر أمنى بقوات الأمن المركزى فى عدن أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من السيطرة على معسكر "الصولبان" للأمن المركزى فى عدن بعد اشتباكات مع المجموعة التى اقتحمته بعد فجر الأربعاء، وتمت تصفية جميع العناصر التى شاركت فى الهجوم.

وقال المصدر -فى تصريح لموقع "صدى عدن" الإخبارى- أن الحصيلة الأولية لضحايا الهجوم بلغت 13 من عناصر الجيش والمقاومة فى الوقت الذى لم يشر فيه إلى عدد المهاجمين، وأشار إلى أن مروحيات "أباتشى" التابعة لقوات التحالف العربى قصفت المبنى الذى تحصن فيه المهاجمون فى المعسكر.

وأطلق المستشفى الجمهورى فى عدن نداءات للمواطنين للتبرع بالدم لإنقاذ الجرحى قبل 3 ساعات.

وكان انتحارى قد فجر سيارة يستقلها أمام البوابة الرئيسية لمعسكر "الصولبان" فى الوقت الذى استغلت فيه قوة يقدر عددها من 25 إلى 30 شخصا حسب روايات شهود العيان من اقتحام الباب الخلفى، وتمركزت فى مبنى قيادة المعسكر واستمرت الاشتباكات بين القوة المهاجمة التى يعتقد أنها تابعة لعناصر القاعدة لعدة ساعات قبل أن تتمكن القوات من تصفيتها.

ولم يصدر حتى الآن أى بيان رسمى حول الحادث ولا عدد الضحايا من القوات أو المهاجمين.

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