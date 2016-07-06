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أخبار سوريا..جون كيرى: أمريكا ترحب بإعلان التهدئة فى سوريا

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أخبار سوريا..جون كيرى: أمريكا ترحب بإعلان التهدئة فى سوريا أخبار سوريا..جون كيرى: أمريكا ترحب بإعلان التهدئة فى سوريا
عبر وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الأربعاء، عن أمله أن يكون إعلان التهدئة لمدة 72 ساعة فى سوريا "بشيرا" بإمكانية التوصل إلى اتفاقيات مماثلة أكثر طموحا وصمودا.

وقال كيرى فى مؤتمر صحفى فى تفليس "نرحب بشدة بإعلان الجيش السورى التهدئة لمدة 72 ساعة." مضيف أن المناقشات تجرى لتمديد الهدنة.

وأضاف "نحاول جهدنا أن نحول المناقشات الحالية إلى وقف للأعمال القتالية أطول أمدا... وقابل للتنفيذ والمحاسبة يمكن أن يغير العوامل المحركة للأوضاع على الأرض."
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