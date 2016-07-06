محافظ سوهاج يزور الأطفال الأيتام بالجمعيات ويوزع عليهم الهدايا

زار الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن سوهاج، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكرى للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، والشيخ زين العابدين عبد اللطيف المستشار الدينى بالمحافظة، ونيافة الأنبا باخوم أسقف المنشأة وسوهاج المراغة، الأطفال الأيتام بجمعيات رعاية الأيتام، حيث قدم لهم المحافظ الحلوى وهدايا العيد.

كما زار المحافظ المرضى بمستشفى سوهاج التعليمى، وقدم لهم أيضا بعض من هدايا العيد المبارك، كما استقبل المحافظ العديد من المهنئين من القيادات التنفيذية ورجالات الدين الإسلامى والمسيحى وأعضاء مجلس النواب وبعض الشخصيات العامة بالمحافظة.

وأعرب محافظ الإقليم عن شكره للجميع موجها التهنئة لشعب وأهالى سوهاج بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

بالصور.. أهالى سوهاج يحتفلون بالعيد بـ"ركوب الخيل"

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