تعرفى على أسباب وأنواع آلام الطمث وطرق التغلب عليها

وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن ألم الحيض هو ألم يحدث فى أسفل البطن للمرأة، وعادة ما تسبق فترة الحيض الشهرى أو المصاحبة للحيض.

وقال الموقع إن الألم يمكن يختلف ويتراوح ما بين ألم حاد وألم طفيف أثناء الحيض وهو شائع نسبيا، حتى الآن تم تشخيص أشد الألم، والألم الذى يتطلب استخدام الدواء أو يحد من ممارسة الأنشطة اليومية، كالحالة الصحية يسمى عسر الطمث، الذى يؤثر على واحد من بين كل سبعة نساء.

وتابع أن تقلصات عضلة الرحم هى المسئولة عن آلام الحيض، وتظهر الأعراض الأخرى التى تصاحب آلام الحيض التقيؤ والتعب والصداع والإسهال.

وحسب التقرير أن المكملات الغذائية الطبيعية أثبتت فائدتها فى علاج آلام الحيض وفيتامين E والماغنسيوم والزنك وفيتامين ب 1، وقد ثبت أنه تم علاج لما يقرب من 90% من السيدات اللاتى يعانين من عسر الطمث.

وأوضح التقرير أن العقاقير المضادة للالتهابات مفيدة أيضا فى علاج آلام الحيض، وعلاوة على ذلك، هناك العديد من خيارات العلاج غير الأدوية التى تتسم بالكفاءة، مثل الوخز بالإبر، أو تقنيات الرعاية المنزلية مثل الكمادات الساخنة للمعدة للمساعدة فى تخفيف آلام التشنج.

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