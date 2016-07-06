أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تخلص من دهون الكبد بمحاربة السمنة وتناول القليل من الكحك لمنع الإصابة

Google+ Print
تخلص من دهون الكبد بمحاربة السمنة وتناول القليل من الكحك لمنع الإصابة تخلص من دهون الكبد بمحاربة السمنة وتناول القليل من الكحك لمنع الإصابة
تعد دهون الكبد من أهم أمراض الكبد الموجودة بالعالم حاليا بل تمثل أكثر أمراض الكبد شيوعا فى أمريكا وأوروبا، وفى تصل نسب الاصابة بدهون الكبد إلى حوالى 25%.

ويرتبط العيد دوما فى أذهان المصريين بتناول كحك العيد، والأطعمة المحتوية على نسبة عالية من ، والسعرات الحرارية، والتى تساهم بشكل كبير فى زيادة الوزن، وبالتالى حدوث التدهن الكبدى.

أكد الدكتور محمد القصاص استشارى الكبد والجهاز الهضمى بطب حلوان، أن دهون الكبد ترتبط ارتباطا وثيقا بازدياد معدلات السمنة، وخصوصا سمنة البطن، بسبب انتشار الوجبات السريعة التى تحتوى عادة على كميات كبيرة من الدهون.

وقال الدكتور محمد القصاص ترتبط السمنة بصورة كبيرة والإصابة بالعديد من الأمراض مثل السكر والضغط، وأمراض الشرايين التاجية، وكذلك التدهن الكبدى، موضحا أن الاصابة بالتدهن الكبدى يمر بعدة مراحل تبدأ بالتدهن الكبدى البسيط والذى لا يكون مصحوبا بارتفاع فى انزيمات الكبد، وعادة لا يؤدى إلى الاصابة بمضاعفات خطيرة.

وقال إن المشكلة تبدأ اذا تطور الأمر إلى الاصابة بالالتهاب الكبدى الدهنى، والذى تقوم فيه الدهون المترسبة داخل خلايا الكبد بإحداث التهابات بالكبد تؤدى تلف بأنسجة الكبد، يؤدى إلى حدوث تليف بالكبد.

وأوضح أن إنقاص الوزن تدريجيا يمثل أهم الركائز الأساسية فى العلاج، وممارسة الرياضة، وتناول الطعام الصحى المعتمد على كميات كبيرة من الخضروات والفواكه الطازجة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأسباب الأخرى، التى قد تؤدى إلى الإصابة بالتدهن الكبد مثل مرض السكر من النوع الثانى، وبعض العقاقير مثل الكورتيزون وبعض أدوية الضغط المرتفع.

وأشار إلى أن هناك علاجات تم إقرارها مؤخرا من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" كعلاج مساعد للتدهن الكبدى ولكن يعتبر إنقاص الوزن هو أساس العلاج.


>- حارب دهون الكبد فى 14 خطوة.. وانتهز فرصة رمضان لتتخلص منها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر

لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر

ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

ناجي الشهابي: التفجيرات تستهدف عدول بابا الفاتيكان عن زيارة مصر

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

«إنتم بتضروا مصر وبتعذبوني».. 4 مواقف انتقد فيها الرئيس الإعلام

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة