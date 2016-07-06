النيابة تتحفظ على سائق «مركب بولاق» الغارق.. وتخطر سفارة باكستان بالحادث”

باشرت نيابة بولاق أبو العلا ، تحقيقاتها الموسعة في واقعة غرق مركب نيلي بمنطقة بولاق أبو العلا، واستمعت لأقوال المصابين، وأخطرت السفارة الباكستانية بالقاهرة بالحادث، كما أمرت بالتحفظ على السائق لحين انتهاء التحقيقات، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء حامد العقيلى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، تلقى إخطارا بغرق مركب نيلي بمنطقة بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتلقت قوة أمنية من ضباط وأفراد الإدارة إلى مكان البلاغ، وتبين أن المركب كان على متنه 10 أشخاص جميعم باكستانيين، تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ 6 بينما لقي 4 مصرعهم غرقًا.