فوائد اضافة قرصين من الاسبرين الى الملابس اثناء غسلها

غالباً ما تحاول ربات البيوت فى الحصول على افضل المنظفات للحصول على ملابس نظيفة خالية من البقع وفى نفس الوقت لا تؤثر تلك المنظفات على نسيج الملابس ولا على الوانها ويحاولون دوماً التوفيق بين هذين الامرين .

على حد التقرير الذى نشرته صحيفة my healthy life vision حول افضل الطرق للحصول على ملابس نظيفة وزاهية الالوان وكان من ضمن تلك النتائج شيئاً غريباً وهو وضع قرصين او ثلاثة اقراص من الاسبرين العادي الى الغسالة اثناء عملية التنظيف .

وبالبحث حول هذه الطريق الفريدة من نوعها اتضح ان الاسبرين يحتوى على حمض ضعيف وعلى الرغم من ضعف ذلك الحمض الا انه يعمل على منع فقدان الوان الملابس بل ويعمل ايضاً على زيادة تثبيتها كما يجعلها زاهية .

كما اتضح ايضاً ان الاسبرين يتفاعل مع مكونات الاسبرين الامر الذى يساعد فى القضاء على اصعب البقع والتخلص منها ، وعلى حد ما جاء بالصحيفة فقد نالت هذه التجربة اعجاب الكثيرين ممن قمن بتجربتها ونصحن الاخرين بتجربتها

شبكةعيونالإخبارية

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