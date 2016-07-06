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بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يزور دار اليتيمات ويمنحهن العيدية

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بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يزور دار اليتيمات ويمنحهن العيدية بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يزور دار اليتيمات ويمنحهن العيدية
زار اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، دار رعاية اليتيمات، والتى توفر الرعاية والإعاشة والإقامة الكاملة لـ17 بنت يتيمة من سن 6 سنوات حتى الزواج مع تجهيزهم وتوفير نفقات الزواج.

واطمأن "المحافظ" على مستوى الإعاشة والإقامة لليتيمات، وسألهم عن احتياجاتهم، مكلفًا بتوفير جميع الإمكانيات لدور الأيتام بالمحافظة ورعايتهم.

وقدم محافظ كفرالشيخ العيدية لليتيمات، والمشرفات والعاملات بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقرر منحهم رحلة ترفيهية جماعية إلى مدينة مصيف بلطيم على نفقة المحافظة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ولد يتيما وعاش كريمًا ومات عظيمًا، وإن البيت الذى فيه يتيم مكرم عند الله عز وجل، ثم أشار بإصبعيه السبابة والوسطى والمعنى أن كافل اليتيم قريب من رسول الله - صلي الله عليه وسلم بعيدا عن النار.

ودعا محافظ كفرالشيخ، رجال الأعمال والمجتمع للتبرع لصالح الأيتام ورعايتهم، كمسئولية اجتماعية تجاه هؤلاء الذين فقدوا رعاية وأحضان آبائهم وأمهاتهم.

جاء ذلك بحضور محمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب سمير غباشى مساعد المحافظ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمحاسب مصطفى جاد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وحنان سيف النصر مدير إدارة الأسرة والطفولة بالتضامن الاجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

عيد الفطر، كفر الشيخ، محافظ كفر الشيخ، مصيف بلطيم، رحلة ترفيهية، دور الايتام، مديرية التضامن الاجتماعي (1)
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صورة تذكارية للمحافظ والأطفال الأيتام

عيد الفطر، كفر الشيخ، محافظ كفر الشيخ، مصيف بلطيم، رحلة ترفيهية، دور الايتام، مديرية التضامن الاجتماعي (2)
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الأطفال الأيتام مع محافظ كفر الشيخ

عيد الفطر، كفر الشيخ، محافظ كفر الشيخ، مصيف بلطيم، رحلة ترفيهية، دور الايتام، مديرية التضامن الاجتماعي (3)
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عدد من الأطفال

عيد الفطر، كفر الشيخ، محافظ كفر الشيخ، مصيف بلطيم، رحلة ترفيهية، دور الايتام، مديرية التضامن الاجتماعي (4)
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عدد من الأطفال

عيد الفطر، كفر الشيخ، محافظ كفر الشيخ، مصيف بلطيم، رحلة ترفيهية، دور الايتام، مديرية التضامن الاجتماعي (5)
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المحافظ يمنح إحدى اليتيمات مساعدة مادية

عيد الفطر، كفر الشيخ، محافظ كفر الشيخ، مصيف بلطيم، رحلة ترفيهية، دور الايتام، مديرية التضامن الاجتماعي (6)
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محافظ كفر الشيخ يصافح إحدى اليتيمات

عيد الفطر، كفر الشيخ، محافظ كفر الشيخ، مصيف بلطيم، رحلة ترفيهية، دور الايتام، مديرية التضامن الاجتماعي (7)
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محافظ كفر الشيخ يطلب الاهتمام بالحديقة

عيد الفطر، كفر الشيخ، محافظ كفر الشيخ، مصيف بلطيم، رحلة ترفيهية، دور الايتام، مديرية التضامن الاجتماعي (8)
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محافظ كفر الشيخ مع طفلتين يتيمتين

- بالفيديو والصور.. أهالى كفر الشيخ يحتفلون بالعيد.. ومدير الأمن: الحالة هادئة
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مصر 365

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