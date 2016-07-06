بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يزور دار اليتيمات ويمنحهن العيدية

زار اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، دار رعاية اليتيمات، والتى توفر الرعاية والإعاشة والإقامة الكاملة لـ17 بنت يتيمة من سن 6 سنوات حتى الزواج مع تجهيزهم وتوفير نفقات الزواج.

واطمأن "المحافظ" على مستوى الإعاشة والإقامة لليتيمات، وسألهم عن احتياجاتهم، مكلفًا بتوفير جميع الإمكانيات لدور الأيتام بالمحافظة ورعايتهم.

وقدم محافظ كفرالشيخ العيدية لليتيمات، والمشرفات والعاملات بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقرر منحهم رحلة ترفيهية جماعية إلى مدينة مصيف بلطيم على نفقة المحافظة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ولد يتيما وعاش كريمًا ومات عظيمًا، وإن البيت الذى فيه يتيم مكرم عند الله عز وجل، ثم أشار بإصبعيه السبابة والوسطى والمعنى أن كافل اليتيم قريب من رسول الله - صلي الله عليه وسلم بعيدا عن النار.

ودعا محافظ كفرالشيخ، رجال الأعمال والمجتمع للتبرع لصالح الأيتام ورعايتهم، كمسئولية اجتماعية تجاه هؤلاء الذين فقدوا رعاية وأحضان آبائهم وأمهاتهم.

جاء ذلك بحضور محمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب سمير غباشى مساعد المحافظ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمحاسب مصطفى جاد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وحنان سيف النصر مدير إدارة الأسرة والطفولة بالتضامن الاجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



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صورة تذكارية للمحافظ والأطفال الأيتام



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الأطفال الأيتام مع محافظ كفر الشيخ



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عدد من الأطفال



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عدد من الأطفال



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المحافظ يمنح إحدى اليتيمات مساعدة مادية



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محافظ كفر الشيخ يصافح إحدى اليتيمات



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محافظ كفر الشيخ يطلب الاهتمام بالحديقة



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محافظ كفر الشيخ مع طفلتين يتيمتين

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