أخبار عاجلة

«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالصور - غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو والصور.. استمرار أزمة تخلف الحقائب على الخطوط السعودية بمطار القاهرة

Google+ Print
بالفيديو والصور.. استمرار أزمة تخلف الحقائب على الخطوط السعودية بمطار القاهرة بالفيديو والصور.. استمرار أزمة تخلف الحقائب على الخطوط السعودية بمطار القاهرة
شهدت صالات الوصول بمطار القاهرة الدولى فى أول أيام عيد الفطر المبارك استمرار أزمة تخلف الحقائب على رحلات الخطوط ، وتكدس المئات من المعتمرين العائدين من الأراضى المقدسة لليوم الخامس على التوالى.

كما استمرت ظاهرة اختفاء عربات تحميل الحقائب داخل الصالة، وتم الدفع بإعداد إضافية من منسقين الصالات للقضاء على تكدس الركاب، وقامت الإدارة المركزية لجمارك المطار بالدفع بإعداد إضافية داخل صالات الوصول، وذلك لسرعة إنهاء إجراءات وصول المعتمرين والمساعدة فى القضاء على تخلف الحقائب من خلال سرعة إنهاء إجراءات الركاب العائدين وكذلك الآخرين الذين يبحثون عن حقائبهم المتخلفة.

وأوضح مصدر بالمطار أن ما تسبب فى أزمة تكدس الحقائب بصالات الوصول بمطار القاهرة هو صغر حجم طائرات الخطوط السعودية التى تنقل المعتمرين وحقائبهم، مما جعلهم ينقلون الحقائب على رحلات أخرى مما تسبب فى غضب الركاب، وتم تحرير محاضر لضمان حقوقهم.

وأضاف المصدر أن الحقائب المتخلفة للركاب وصلت على متن رحلات الخطوط السعودية القادمة من الرياض بعضها سليم والبعض الآخر تالف، وستقوم الشركة بدفع التعويضات للركاب عن الحقائب التى تعرضت للتلف.


>استمرار أزمة تخلف الحقائب على الخطوط السعودية... by youm7

تكدس-المعتمرين-بالمطار--(1)
>

تكدس المئات من حقائب المعتمرين العائدين من الاراضي المقدسة في مطار القاهرة

تكدس-المعتمرين-بالمطار--(2)
>

اختفاء عربات تحميل الحقائب داخل الصالة يتسبب في تكدس الحقائب

تكدس-المعتمرين-بالمطار--(3)
>

الحقائب المتخلفة للركاب وصلت علي الخطوط السعودية بعضها سليم والاخر تالف وستقوم الشركة بدفع التعويضات للركاب

تكدس-المعتمرين-بالمطار--(4)
>

الادارة المركزية لجمارك المطار تدفع بإعداد إضافية داخل صالات الوصول لسرعة انهاء اجراءات وصول المعتمرين ومساعدتهم


>بالصور.. تكدس حقائب المعتمرين داخل صالة 1 بمطار القاهرة لاختفاء العربات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية

بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة