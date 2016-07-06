بالفيديو والصور.. استمرار أزمة تخلف الحقائب على الخطوط السعودية بمطار القاهرة

شهدت صالات الوصول بمطار القاهرة الدولى فى أول أيام عيد الفطر المبارك استمرار أزمة تخلف الحقائب على رحلات الخطوط السعودية ، وتكدس المئات من المعتمرين العائدين من الأراضى المقدسة لليوم الخامس على التوالى.

كما استمرت ظاهرة اختفاء عربات تحميل الحقائب داخل الصالة، وتم الدفع بإعداد إضافية من منسقين الصالات للقضاء على تكدس الركاب، وقامت الإدارة المركزية لجمارك المطار بالدفع بإعداد إضافية داخل صالات الوصول، وذلك لسرعة إنهاء إجراءات وصول المعتمرين والمساعدة فى القضاء على تخلف الحقائب من خلال سرعة إنهاء إجراءات الركاب العائدين وكذلك الآخرين الذين يبحثون عن حقائبهم المتخلفة.

وأوضح مصدر بالمطار أن ما تسبب فى أزمة تكدس الحقائب بصالات الوصول بمطار القاهرة هو صغر حجم طائرات الخطوط السعودية التى تنقل المعتمرين وحقائبهم، مما جعلهم ينقلون الحقائب على رحلات أخرى مما تسبب فى غضب الركاب، وتم تحرير محاضر لضمان حقوقهم.

وأضاف المصدر أن الحقائب المتخلفة للركاب وصلت على متن رحلات الخطوط السعودية القادمة من الرياض بعضها سليم والبعض الآخر تالف، وستقوم الشركة بدفع التعويضات للركاب عن الحقائب التى تعرضت للتلف.



>استمرار أزمة تخلف الحقائب على الخطوط السعودية... by youm7



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تكدس المئات من حقائب المعتمرين العائدين من الاراضي المقدسة في مطار القاهرة



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اختفاء عربات تحميل الحقائب داخل الصالة يتسبب في تكدس الحقائب



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الحقائب المتخلفة للركاب وصلت علي الخطوط السعودية بعضها سليم والاخر تالف وستقوم الشركة بدفع التعويضات للركاب



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الادارة المركزية لجمارك المطار تدفع بإعداد إضافية داخل صالات الوصول لسرعة انهاء اجراءات وصول المعتمرين ومساعدتهم

بالصور.. تكدس حقائب المعتمرين داخل صالة 1 بمطار القاهرة لاختفاء العربات