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حريق هائل يلتهم 8 أفدنة نخيل وعددا من المنازل بقرية الراشدة بالوادى الجديد

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حريق هائل يلتهم 8 أفدنة نخيل وعددا من المنازل بقرية الراشدة بالوادى الجديد حريق هائل يلتهم 8 أفدنة نخيل وعددا من المنازل بقرية الراشدة بالوادى الجديد
نشب حريق هائل بمزارع النخيل بقرية الراشدة التابعة للداخلة بالوادى الجديد، والتهم أكثر من 8 أفدنة، ما تسبب فى ذعر أهالى القرية، بعد امتداده والتهامه عددا من المنازل المتاخمة للمزارع.

وتسبب الحريق فى تفحم مساحات ضخمة من الأشجار وامتدت ألسنة الحريق للمنازل المجاورة، كما التهم العديد من المنازل القديمة المبنية من الطوب اللبن والطوب الأحمر، فضلا عن تفحم العشرات من أشجار الفاكهة.

تم الدفع بسيارات إطفاء مجهزة مع سيارات فناطيس المياه وطلمبات ضخ مياه بحارى للسيطرة على الحريق، وتكافح وحدات الدفاع المدنى إطفاء النيران لمنع انتشاره بالقرية.

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