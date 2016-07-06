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إصابة مأمور شبين القناطر وتهشم زجاج 5 سيارات شرطة في فض مشاجرة بقرية سندوه

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إصابة مأمور شبين القناطر وتهشم زجاج 5 سيارات شرطة في فض مشاجرة بقرية سندوه إصابة مأمور شبين القناطر وتهشم زجاج 5 سيارات شرطة في فض مشاجرة بقرية سندوه

سيارة شرطة محطمة_أرشيفية

ألقت قوات أمن القليوبية، القبض على 21 شخصًا بقرية سندوه، التابعة لمركز شبين القناطر، بعد رشقهم قوات الأمن بالحجارة، وذلك أثناء تدخل القوات لفض منازعة بين مواطنين.

حيث تلقى اللواء أشرف عبد الباقى إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز شبين القناط، بحدوث مشاجره وإطلاق أعيرة نارية، بكفر سندوه التابع لشبين القناطر.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والشرطة لفض المشاجرة، حيث اشترك فيها كلًا من : أحمد س. ع. إ 20سنة ويعمل سائق، و هانى ع. و، و عبد الباقى س. ع. إ، و محمود م. ت، و وليد خ. ص 19 سنة ويعمل نجار وآثنين آخرين، حيث تبين وقوع المشاجرة بسبب قيام أحدهم بقيادة دراجة نارية بسرعة كبيرة وعلى هذا حدثت المشاجرة وقام الطرف الأول بإطلاق الأعيرة النارية من فرد خرطوش مما تسبب بإصابة المدعوة فاطمه محمد شلبى 70 سنة، وحدوث تهتكات بالوجه.

إلى أن أتت قوات الشرطة لفض الشجار بينهم والقبض على الجناة منهم، حتى احتموا بمنزل أحد المواطنين بالقرية، باالقريه وأثناء قيام قوه من ضباط مركز شبين بقياده العقيد فوزى عبد ربه مأمور المركز بمحاولة القبض عليهم، حتى تصدوا لهم الأهالى منعوا قوات الأمن عن أداء عملهم، وقاموا برشق القوات بالحجارة، مما تسبب فى إصابة المأمور بجرح قطعى أسفل العين اليسرى، و كسر بالأن،ف وإصابه المجند محمود حسن محمد21 سنة، كما تهشم زجاج 5 سيارت تابعة لقوات الأمن.
> وتم الدفع بـ 4 مدرعات أمن مركزى للسيطرة على الموقف، وحررت المحاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العاملة بتولى التحقيق.

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