تقرير حرب العراق: صدام حسين لم يشكل تهديدا "وشيكا" على بريطانيا

وأكد السير تشيلكوت، فى إعلانه لنتائج التحقيق، أن الدور العسكرى البريطانى فى العراق "انتهى بدون نجاح"، مضيفا أنه كان "تدخلا سار بشكل سيئ، مع عواقب حتى يومنا الحالى".
وأضاف -فى ملخص للتقرير المكون من 2.6 مليون كلمة- أن رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير، بالغ فى تقدير قدرته على التأثير على قرارات الولايات المتحدة فى العراق، مشيرا إلى أن الجيش لم يكن يمتلك الموارد الكافية للتعامل مع حملتين طويلتين فى العراق وأفغانستان.
وقال السير تشيلكوت أن وزارة الدفاع كانت "بطيئة فى الاستجابة" إلى وجود ثغرات فى الموارد التى يحتاجها الجنود فى العراق، مضيفا أن مثل هذه التأخيرات لم يكن ينبغى السكوت عليها.
وأكد السير تشيلكوت إن الحكومة البريطانية اتخذت قرارا بخوض الحرب عام 2003- وهو قرار يتسم "بأقصى درجات الخطورة"- قبل استنفاد الخيارات السلمية.، مضيفا أن عواقب اللجوء لعمل عسكرى فى العراق "تمت الاستهانة بها"، وأن التخطيط لما كان سيحدث بعد الإطاحة بالرئيس العراقى وقتها "لم يكن كافيا بالمرة."
وأوضح رئيس لجنة التحقيق أن الوزراء كانوا يعلمون بوجود أوجه قصور فى التخطيط والاستعدادات الأمريكية للغزو وبعد الغزو.
وأضاف أنه بحلول عام 2009، كان الغزو قد تسبب فى مقتل نحو 150 ألف شخص، بجانب أكثر من مليون نازح، مشددا على أن "الشعب العراقى عانى كثيرا."
وتابع أن التقرير خلص إلى عدم الاتفاق مع تأكيد بلير بأنه لا يمكن أن يعرف مسبقا بشأن التداعيات التى يمكن أن تحدث، موضحا أن استعدادات الحكومة فشلت أيضا فى أن تأخذ فى الاعتبار حجم المهمة، وإدارة وإعادة إعمار العراق بعد الحرب.
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