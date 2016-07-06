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تونى بلير: اتخذت قرار خوض حرب العراق "بحسن نية"

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تونى بلير: اتخذت قرار خوض حرب العراق "بحسن نية" تونى بلير: اتخذت قرار خوض حرب العراق "بحسن نية"
قال رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير الأربعاء، أن ‏قراره بغزو العراق تم اتخاذه "بحسن نية" ولصالح البلاد.‏وقال بلير- فى بيان- أنه سيرد بالتفصيل فى وقت لاحق اليوم على تقرير لجنة السير جون تشيلكوت حول ضلوع ‏بريطانيا فى الحرب، مؤكدا أنه سيتحمل "المسؤولية الكاملة ‏لأى أخطاء دون استثناء أو عذر".‏

وأوضح أنه "يجب أن ينفى التقرير مزاعم وجود سوء نية أو كذب أو خداع، إذا كانت الناس ‏تتفق أو تختلف مع قرارى بعمل عسكرى ضد صدام حسين. اتخذت القرار بحسن نية وما ‏اعتقدت أنه أفضل لصالح البلاد"‏.

وأضاف "ألاحظ أن التقرير وجد بوضوح: أولا: عدم وجود أى تزوير أو استخدام غير سليم ‏للمعلومات الاستخباراتية (الفقرة 876). ثانيا: عدم خداع مجلس الوزراء (الفقرة 953). ثالثا: عدم وجود التزام سرى بشن الحرب سواء فى كروفورد بتكساس فى أبريل 2002 أو فى ‏أى مكان آخر (الفقرة 572 وما بعدها).‏

وتابع "أن التحقيق لا يجد أساسا قانونيا للقيام بعمل عسكرى، لكنه وجد أن النائب العام توصل ‏إلى وجود مثل هذا الأساس القانونى بحلول 13 مارس 2003 (الفقرة 933).‏

وقال أنه "رغم ذلك، فإن التقرير وجه انتقادات حقيقية ومادية للإعداد والتخطيط للحرب ‏وللعلاقة مع الولايات المتحدة. وهذه الانتقادات خطيرة وتحتاج إلى أجوبة جادة".‏
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