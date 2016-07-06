حاكم الشارقة يتلقى التهاني بعيد الفطر السعيد

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم بحضور سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة.. جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد الذين توافدوا على قصر البديع العامر معربين عن أطيب تهانيهم وتمنياتهم بالعيد راجين من المولى أن يعيد هذه المناسبة على سموه وهو في أتم صحة وعافية وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والرخاء والسعادة.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزارة الصحة ووقاية المجتمع وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد وأعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة ورؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية وكبار ضباط الشرطة يتقدمهم العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة ومن ممثلي المؤسسات والهيئات العلمية والثقافية ووفد من جامعة الشارقة يتقدمهم الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.

كما تلقى صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة السعيدة من عدد من السادة أعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة وكبار المسؤولين بالشارقة ووجهاء وأعيان البلاد ومن أبنائه المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والمقيمين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته سائلين المولى عز وجل ان يمن على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات والامتين العربية والإسلامية بالأمن والامان والتقدم والازدهار.

حضر الاستقبالات بجانب سموهم كل من الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي والشيخ صقر بن راشد القاسمي والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ محمد بن أحمد القاسمي مدير مكتب رئيس مجلس النفط والشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الالكترونية والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية والشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي والرياضي وعدد من الشيوخ.