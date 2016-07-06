أخبار سوريا..المرصد السورى: مقتل 94 شخصا أمس فى مناطق مختلفة بسوريا

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان الأربعاء، أن 94 شخصا، قتلوا أمس فى مناطق مختلفة بسوريا، بينهم 32 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بالإضافة إلى 25 شخصا قضوا فى تفجيرات وقصف جوى وسقوط قذائف.

وأشار المرصد -الذى يتخذ من بريطانيا مقرا له فى بيان- إلى أن ثمانية عناصر إرهابية من تنظيم "داعش" الإرهابى قتلوا خلال قصف واشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية فى ريف مدينة الشدادى بريف الحسكة الجنوبى، إثر هجوم للتنظيم على المنطقة.

كما قتل ما لا يقل عن 10 من قوات النظام إثر اشتباكات مع تنظيم داعش وجبهة النصرة والكتائب المقاتلة والإسلامية، واستهداف مراكز وحواجز وآليات ثقيلة بقذائف صاروخية وعبوات ناسفة فى عدة محافظات، وفق بيان المركز.

وذكر المرصد أن 20 عنصرا من تنظيم "داعش" والفصائل الإسلامية من جنسيات غير سورية قتلوا فى اشتباكات وقصف من الطائرات الحربية والمروحية على مناطق تواجدهم.

كما أفاد المرصد بمقتل شخص وإصابة آخرين فى قصف على حى "المشهد" الذى تسيطر عليه المعارضة بمدينة حلب، فضلا عن إصابة آخرين بجروح فى قصف للمعارضة على حى "المشارقة" الخاضع لسيطرة النظام، وأكد المرصد سيطرة قوات النظام على بلدة "ميدعا" فى غوطة دمشق الشرقية، والتى تقع على طريق إمداد فصائل المعارضة المسلحة فى المنطقة.

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