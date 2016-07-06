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الأمم المتحدة: حكومة عبد الله الثنى بليبيا غير معترف بها دوليا

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الأمم المتحدة: حكومة عبد الله الثنى بليبيا غير معترف بها دوليا الأمم المتحدة: حكومة عبد الله الثنى بليبيا غير معترف بها دوليا
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أن المتمركزة شرقى البلاد غير معترف بها دوليا. وأضاف مارتن كوبلر فى رسالة عبر البريد الإلكترونى الأربعاء أن عبد الله الثنى رئيس وزراء حكومة شرق ليبيا "ليس رئيس الوزراء الليبى المعترف به."

جاء رد كوبلر عقب مقابلة أجراها الثنى مع أسوشيتد برس قال فيها أن الأمم المتحدة تحاول فرض حل غير عملى على ليبيا من خلال تشكيل حكومة وحدة بدأت مهامها دون تصويت ثقة من البرلمان.

شغل الثنى منصب وزير الدفاع بعد الإطاحة بالرئيس الليبى معمر القذافى وقتله. وقال كوبلر أن حكومة فايز السراج هى الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

وهناك برلمانان فى ليبيا، ولكل منهما حكومته الخاصة.
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