بالفيديو والصور.. أطفال بنى سويف يتحدون حرارة الجو فى أول أيام عيد الفطر

شهدت حدائق محافظة بنى سويف، إقبالا من الأطفال، خلال أول يوم بعيد الفطر المبارك، رغم الارتفاع الشديد فى درجة الحرارة والتى تشهدها المحافظة.

وتوافد المئات من أطفال القرى والمدن إلى حديقة عابدين، عقب صلاة العيد مباشرة للاستمتاع بالألعاب الموجودة بالحديقة، مثلما الحال فى حديقة النيل أسفل كوبرى بنى سويف العلوى.

وشهدت محلات العصائر والمأكولات الجاهزة إقبالا من الأطفال لشراء الوجبات الجاهزة والعصائر، فى ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وشهدت حدائق المحافظة تأمينا كاملا من قبل قوات الأمن بمديرية أمن بنى سويف منذ الصباح الباكر، وتمركزت سيارات الإسعاف على مقربة من الحداق العامة والمتنزهات.

فيما خلت شوارع مدينة بنى سويف من المارة، وأغلقت أغلب المحلات أبوابها، عدا محلات العصائر والألعاب والمطاعم.

وكانت مديرية أمن بنى سويف قد وضعت خطة محكمة لتأمين المواطنين والحدائق والمنشآت الحكومية ودور العبادة، تزامناً مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وأكد اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف، أن الحدائق العامة والمتنزهات، ستكون مؤمنة من خلال أفراد الشرطة الذين سيتواجدون على أبواب الحدائق العامة والمتنزهات فى الساعات الأولى من صباح غد.

وأضاف مدير الأمن أن هناك شرطة سرية من أفراد المباحث سيتواجدون داخل الحدائق العامة وعلى كورنيش النيل، لمنع وضبط حالات التحرش والسرقات، محذرًا بأن تلك الحالات ستقابل بالحزم الشديد من قبل الأمن.

وأكد اللواء محمود العشيرى أن هناك خطة تم وضعها لتأمين المنشآت العامة والمصالح الحكومية والبنوك ومكاتب البريد والكنائس فى عيد الفطر، مشيراً إلى أن تلك المنشآت مؤمنة بطريقة محكمة فى الأيام العادية.

وأضاف العشيرى أن الدوريات الأمنية والمرورية ستجوب شوارع المحافظة وستكون على مقربة من المواطنين لخلق سيولة مرورية فى العاصمة، وتأمين الطرق ومداخل ومخارج المحافظة، بالإضافة إلى الدوريات التى ستقوم بها شرطة المسطحات لحماية الرحلات النيلية.

وأدى الآلاف من أهالى محافظة بنى سويف، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك فى أنحاء المحافظة وسط تكثيف أمنى من قوات الشرطة، التى قامت بتأمين المصلين ودور العبادة والساحات التى تم تخصيصها لإقامة صلاة العيد.

ففى مدينة بنى سويف، أدى الآلاف من المصلين صلاة عيد الفطر المبارك بملعب مديرية التربية والتعليم بمنطقة مقبل، كما أدى المهندس شريف حبيب محافظ الإقليم واللواء محمود العشيرى مدير الأمن، واللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى، والقيادات التنفيذية والأمنية الصلاة بمسجد عمر بن عبدالعزيز بوسط مدينة بنى سويف.

وفى مراكز المحافظة السبعة أدى آلاف المصلين صلا ة العيد فى الساحات التى تم تخصيصها بمراكز شباب المراكز فى ظل تواجد رؤساء المدن والقيادات التنفيذية والأمنية بتلك المراكز.



>أطفال بنى سويف يتحدون حرارة الجو فى أول أيام... by youm7



>

الأطفال يلعبون داخل حديقة عابدين



>

إقبال الأطفال على العربات الطائشة



>

والبنات يفضلن القطارات



>

فرحة العيد على وجوه الأطفال



>

احتفالات العيد



>

فرحة العيد

مدير الأمن لأهالى بنى سويف: استمتعوا بأجازة العيد فى أمن وأمان