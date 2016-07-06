توافد أهالى وأطفال المنيا على كورنيش النيل والمتنزهات فى أول أيام العيد

بدأ المواطنون من أبناء المنيا فى التوافد على كورنيش النيل فى أول أيام عيد الفطر، وبعد انقضاء صلاة العيد، حيث حزمت الأسر أمتعتها متوجهة إلى الكورنيش المتنفس الوحيد للمنيا لقضاء اليوم هناك وسط أجواء مليئة بالفرحة وألوان البالونات، بالإضافة إلى التواجد الأمنى المكثف والمنتشر على طول كورنيش النيل والحدائق العامة والتى فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال المواطنين وقد ظهر الباعة الجائلون يحملون البالونات وينتشرون على كورنيش النيل، الأمر الذى نشر البهجة فى نفوس الأطفال>والكبار.

وعلى الرغم من الحملة المكثفة التى شنتها مديرية الأمن قبل موسم العيد لضبط الألعاب النارية، وضبط أكثر من 16 ألف وحدة ألعاب نارية بحوزة أصحاب مخازن، إلا أنها سجلت الأعلى مبيعًا فى أنحاء محافظة المنيا، حيث امتلأت الشوارع بأصوات البومب والصواريخ منذ الصباح الباكر، وشهدت المحلات المتخصصة فى بيع الألعاب النارية، وإن كانت بدون ترخيص إقبالا كبيرا من المواطنين.

ومن ناحية أخرى، استغل الأطفال فى اليوم الأول للعيد انتشار التكاتك والتروسيكلات داخل القرى فى التنزه داخل تلك القرى، حيث ظهر الأطفال يستقلون تلك التكاتك داخل الشوارع يحملون بين أيديهم الألعاب والبالونات الملونة.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا قد طالب المواطنين بالخروج للمتنزهات والحدائق للاحتفال بالعيد، وأكد أن خروج المواطنين هو أكبر رد للعالم كله على مدى الأمن الذى تنعم به البلاد.

ومن ناحيته قام اللواء طارق نصر محافظ المنيا، بزيارة لمؤسسة البنين والبنات وقدم لهم التهنئة بالعيد،

>فيما انتشرت سيارات الإسعاف بالقرب من المعديات النيلية والمراكب التى شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على استقلالها وعمل جولات نيلية.