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وكيل رمضان يوضح لـ في الجول: هل يعير ستوك سيتي اللاعب.. وهل يبيعه الأهلي بـ3 مليون يورو

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وكيل رمضان يوضح لـ في الجول: هل يعير ستوك سيتي اللاعب.. وهل يبيعه الأهلي بـ3 مليون يورو وكيل رمضان يوضح لـ في الجول: هل يعير ستوك سيتي اللاعب.. وهل يبيعه الأهلي بـ3 مليون يورو

رد نادر شوقي وكيل رمضان صبحي على التقارير الإنجليزية التي زعمت أن صفقة انتقال اللاعب من الأهلي إلى ستوك سيتي ستكلف النادي الإنجليزي 3 مليون ونصف المليون يورو فقط.

وكان صحفي جريدة جارديان إد آرونز قد قال عبر تويتر إن الصفقة ستتم بـ3 مليون ونصف المليون يورو وإن ستوك سيعير رمضان لنادي أخر. (طالع التفاصيل)

وقال شوقي لـFilGoal.com "مبدئيا، رمضان لم يوقع أي عقود للانضمام إلى ستوك سيتي".

وأضاف "كما أن الحديث حول قيمة الصفقة غير صحيح، الأهلي حدد أقل سعر لبيع رمضان وهو 6 مليون يورو".

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وشدد "الأمر كله متوقف الآن على موافقة ستوك على طلبات الأهلي المالية".

وأكد "أما الحديث عن نية ستوك سيتي إعارة رمضان غير صحيح تماما".

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