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القبض على عاطل بحوزته ربع كيلو بانجو فى أبو سمبل بأسوان

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القبض على عاطل بحوزته ربع كيلو بانجو فى أبو سمبل بأسوان القبض على عاطل بحوزته ربع كيلو بانجو فى أبو سمبل بأسوان
تمكن رجال المباحث بمركز شرطة أبو سمبل بأسوان، من القبض على عاطل، وبحوزته عدة لفافات مختلفة الأحجام بداخلها نبات البانجو المخدر، وذلك خلال حملة تفتيشية بدائرة المركز، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة المختصة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، اليوم، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو سمبل، عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم "محمد. ب" 28 سنة عاطل وبحيازته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى ربع كيلو جرام.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، حسبما أفادت الشرطة.

تحرر المحضر رقم 5 لسنة 2016 م مخدرات أحوال مركز شرطة أبو سمبل، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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