عامل بالفيوم يقتل شقيقته فى أول أيام عيد الفطر لشكه بسلوكها

أقدم عامل بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، على قتل شقيقته الطالبة فى أول أيام عيد الفطر لشكه فى سلوكها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق فى الواقعة.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز سنورس يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية عبد القوى شعبان بقيام مواطن بقتل شقيقته.

وتبين أن المجنى عليها تدعى "س. ع ب" 13 سنة طالبة وملقاة على الأرض جثة هامدة وترتدى ملابسها بالكامل، وتبين قيام شقيقها "م.ع ب" 20 سنة عامل بقتلها بسلاح أبيض (سكين) وذلك لشكه في سلوكها وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم واعترف بارتكاب جريمته بعد علمه أن شقيقته تربطها علاقة عاطفية بأحد الأشخاص بالقرية، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 4252 لسنة 2016 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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