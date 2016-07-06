المباحث تضبط صاحب شركة وعامل استوليا على 270 ألف جنيه من المواطنين بالإسكندرية

ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، القبض على صاحب شركة وعامل بمسجد، استوليا على 270 ألف جنيه من المواطنين بزعم تأجيرات وحدات سكنية وهمية لهم.

تلقى العميد أشرف الجوهرى، رئيس قسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغاً من "كريم.ا"- 23 سنة حاصل على دبلوم صناعى مقيم دائرة قسم شرطة مينا البصل و"5" آخرين ضد كلاً من "هوارى.ع" - 34 سنة صاحب شركة الطلخاوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة المحكوم عليه فى عدد "6 " قضايا "نصب – تبديد – مبانى" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 5 سنوات، و"عبد الوهاب. ع"- 38 سنة عامل مسجد بمديرية الأوقاف مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة.

لقيامهما بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 270000 جنيه بزعم تأجير وحدات سكنية لهم لمدة 59 عاماً بالمشروع السكنى المزمع إنشاؤه بمنطقة البيطاش دائرة قسم الدخيلة إلا أنهما امتنعا عن تنفيذ مضمون العقود المحررة بينهم وقاما ببيع تلك الوحدات لأشخاص أخرين.

توصلت تحريات ضباط القسم إلى صحة الواقعة وقيام المتحرى عنه الأول بالاشتراك مع الثانى بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم باعتزامهم إنشاء مشروعات سكنية بالعنوان المشار إليه، وأضافت التحريات أن المتحرى عنهما تمكنا من النصب على المجنى عليهم وغيرهم من المواطنين "جار تحديدهم "والاحتيال عليهم بالإعلان عن مشروعهما الوهمى بجريدة الوسيط وغيرها وتمكنا من الاستيلاء على أموالهم وتهربا من ردها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة الدخيلة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما لمدة أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق.

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