مصرع عامل وإصابة 3 أشخاص آخرين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

لقى عامل بقرية زاوية بمم، التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، تم نقلهم إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من الرائد نصر القارح رئيس مباحث مركز شرطة تلا بمشاجرة ومتوفى ومصاب بقرية زاوية بمم - دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من "ف. ا .ع ع" 40 عاما ومقيم عزبة الطوخى-دائرة المركز، مصاباً بطلق خرطوش بالصدر من الجهة اليسرى وتوفى عقب وصوله مستشفى تلا المركزى، وشقيقته "ف" 37 عاما ربة منزل " زوجة م. أ . أ. ن " ومقيمة زاوية بمم - دائرة المركز طرف ثان، "ا. ع. ا .ا"، لم يستجوب – نجل عم زوج الثانية، ومقيم قرية زاوية بمم دائرة المركز لسؤال الثانية، وأفادت بوجود خلافات على الجيرة بينها وبين الثالث وأثناء حضور شقيقها لزيارتها حدثت مشادة مع المتهم وتعدى عليه بسلاح خرطوش كان بحوزته أحدث إصابته التى تسببت فى وفاته.

وبسؤال عم المتوفى فؤاد عبد النبى حواش عبدالله، 74 عاما بالمعاش ومقيم بعزبة الطوخى – دائرة المركز، أكد ما جاء بالتحريات، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم، تم تحرير المحضر رقم 12075 جنح مركز تلا لسنة 2016 م وجار العرض على النيابة.

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