ضبط 55 طربة حشيش قبل إغراق الإسكندرية بها فى العيد

ألقت مباحث الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، القبض على تاجر مخدرات، بحوزته 55 طربة حشيش قبل محاولته توزيعهم وإغراق المحافظة بهم فى عيد الفطر المبارك.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام " خالد. م "- 35 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة أول العامرية بمزاولة نشاط إجرامى في مجال الاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش

>عقب تقنين الإجراءات.

تمكن ضباط القسم بالاشتراك مع ضباط الأمن المركزي والإدارة العامة للمساعدات الفنية لمنطقة غرب الدلتا من ضبطه بحوزته "55" طربه لمخدر الحشيش " تزن حوالى 12 كجم " أثناء تواجده بدائرة قسم أول العامرية .

أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، وتحرر المحضر جنايات قسم شرطة أول العامرية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة من ضبط "إبراهيم.م " 33سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "4 " لفافات لمخدر الهيروين" تزن حوالى 6 جرام " ومبلغ 850 جنيهاً - هاتف محمول

> أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه،و تحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

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ضبط هيروين وسلاح نارى بحوزة عاطلين فى الإسكندرية

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