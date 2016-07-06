ضبط 55 طربة حشيش قبل إغراق الإسكندرية بها فى العيد

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام " خالد. م "- 35 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة أول العامرية بمزاولة نشاط إجرامى في مجال الاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش
>عقب تقنين الإجراءات.
تمكن ضباط القسم بالاشتراك مع ضباط الأمن المركزي والإدارة العامة للمساعدات الفنية لمنطقة غرب الدلتا من ضبطه بحوزته "55" طربه لمخدر الحشيش " تزن حوالى 12 كجم " أثناء تواجده بدائرة قسم أول العامرية .
أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، وتحرر المحضر جنايات قسم شرطة أول العامرية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة من ضبط "إبراهيم.م " 33سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "4 " لفافات لمخدر الهيروين" تزن حوالى 6 جرام " ومبلغ 850 جنيهاً - هاتف محمول
> أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه،و تحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.
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