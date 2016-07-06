مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

لقى 3 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية أمام قرية اشروبة التابعة لمركز بنى مزار على الطريق.إعلان - Ads إعلان - Ads
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كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد حدوث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية على الطريق الصحراوى، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص من قرية اشروبه.
وقد تم نقل جثث المتوفين إلى المستشفى العام ببنى مزار وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.
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