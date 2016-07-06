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مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

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مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا
لقى 3 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية أمام قرية اشروبة التابعة لمركز بنى مزار على الطريق.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد حدوث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية على الطريق الصحراوى، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص من قرية اشروبه.

وقد تم نقل جثث المتوفين إلى المستشفى العام ببنى مزار وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.


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