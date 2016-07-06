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على الرغم من الحكم بحبسه.. ميسي لن يدخل السجن

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على الرغم من الحكم بحبسه.. ميسي لن يدخل السجن على الرغم من الحكم بحبسه.. ميسي لن يدخل السجن

ميسي_أرشيفية

على الرغم من الحكم الصادر بسجن ليونيل ميسي، مهاجم الارجنتيني، ونادى برشلونة الأسباني، لمدة 21 شهرا، بالإضافة إلى والده، بعدما تم إدانة الثنائى بتهمة التهرب الضريبي، إلا أنه من غير المحتمل أن يمضى الثنائى العقوبة داخل السجن.

القانون الأسبانى يمنح الفرصة أمام ليونيل ميسى ووالده الفرصة لإيقاف تنفيذ أى حكم قضائى مدته أقل من عامين وهو ما يعنى أن ميسي ووالده من غير المحتمل أن يمضيا تلك العقوبة، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

والجدير بالذكر أن المحكمة الأسبانية، قررت تغريم ميسى مليونى يورو بينما قامت بتغريم والده 1.5 مليون يورو كغرامة لارتكابهما تلك التهمة.

 

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