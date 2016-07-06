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القبض على مرتكبى واقعة ذبح صيدلى قبطى بطنطا

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القبض على مرتكبى واقعة ذبح صيدلى قبطى بطنطا القبض على مرتكبى واقعة ذبح صيدلى قبطى بطنطا

المجنى عليه_مجدى عطية

تمكنت قوات مباحث قسم أول طنطا، من القبض على عاطلين، قاما بذبح صيدلى، بطنطا بعد 24 ساعة من ارتكابهما للجريمة.
> حيث تلقى اللواء اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، بلاغًا من العميد محمد السروجى، مأمور قسم أول طنطا، يفيد بالعثور على جثة شاب بحارة الجمهورية، بدائرة قسم أول طنطا.

وتبين من الفحص والتحريات بقيادة العميد إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث، وبرئاسة العميد حلمى أبو الليل رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد الهرميل رئيس مباحث القسم، والنقيب أحمد الكفراوى معاون المباحث ، أن الجثة لشخص يدعى مجدى عطية، 31 سنة، صيدلى، وأنه قتل بالذبح من جهة العنق، لوجود خلافات مالية بين المجني عليه وشخص يُدعى “على” من محافظة سوهاج وذلك فى حضور شخص ثالث يدعى محمد.

وقامت مأمورية بقيادة النقيب أحمد الكفراوي، وضمت النقيبيين محمد العسال ومحمود عبد الجواد، معاوني المباحث للقبض على المتهم وزميله، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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