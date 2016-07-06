بالصور.. انتشار القطط بمستشفى حميات أبو المطامير فى البحيرة

من المسلسلات التى لا تنتهى حلقاتها، تصدر "الإهمال" بالمستشفيات الحكومية، حيث يضرب قطاع الصحة بمحافظة البحيرة، بشكل خاص، الأمر الذى أدى إلى استياء الأهالى، رصدت كاميرا "اليوم السابع" عدة لقطات لكارثة ومأساة حقيقية بما تحملها الكلمة من معنى وهى تحول مستشفى حميات أبو المطامير أو كما يطلق عليها مسئولى الصحة بالبحيرة قسم حميات دمنهور إلى مبيت للقطط.

"اليوم السابع" حاولت الاقتراب من المشهد أكثر ورصدت المأساة لنضعها أمام وزير الصحة ومحافظ البحيرة.

وقال حسن خيرى أحد أهالى أبو المطامير القطط بتغزو المستشفى وبتدخل العنبر على المرضى وبتنام على السراير وأصبحت المستشفى مبيت للقطط وسط إهمال من إدارة المستشفى"، مطالبا محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان بإجراء زيارة مفاجئة لمستشفى حميات أبو المطامير لمشاهدة كافة صور الإهمال بنفسه".



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القط داخل مستشفى حميات أبو المطامير



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القطط فوق الترول داخل مستشفى حميات أبو المطامير



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القطط فى طرقات مستشفى حميات أبو المطامير



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القطط فوق الترول داخل مستشفى حميات أبو المطامير



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القطط تنام فى هدء فوق الترول داخل مستشفى حميات أبو المطامير



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القطط تتحدى عمال النظافة داخل مستشفى حميات أبو المطامير



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القطط تلعب داخل مستشفى حميات أبو المطامير



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القطط فوق المكاتب داخل مستشفى حميات أبو المطامير

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