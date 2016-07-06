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الأهلي يعلن: مارتن يول يعاقب صالح جمعة

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الأهلي يعلن: مارتن يول يعاقب صالح جمعة الأهلي يعلن: مارتن يول يعاقب صالح جمعة

أعلن النادي الأهلي أن مارتن يول المدير الفني للفريق قرر أن يخوض لاعب وسط الفريق صالح جمعة مرانا منفردا تحت قيادة طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل لمدة 3 أيام، كعقوبة على اللاعب.

وكان جمعة قد تغيب عن مران المستبعدين من لقاء الاتحاد السكندري، قبل أن يرفض الخضوع للوزن حسبما قرر الجهاز الفني للفريق.

وبالتالي قرر يول معاقبة اللاعب.

وسيحدد مارتن يول موقف اللاعب من لقاء الزمالك يوم السبت المقبل وفقا لوجهة نظره الفنية.

وصنع جمعة 7 أهداف وسجل هدفين في 21 لقاء مع الأهلي هذا الموسم.

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