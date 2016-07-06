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لجنة التحقيق البريطانية:تقدير أسلحة الدمار الشامل العراقية جاء دون مبررات

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لجنة التحقيق البريطانية:تقدير أسلحة الدمار الشامل العراقية جاء دون مبررات لجنة التحقيق البريطانية:تقدير أسلحة الدمار الشامل العراقية جاء دون مبررات
أعلن رئيس لجنة التحقيق البريطانية فى حرب العراق أن تقدير حجم تهديد أسلحة الدمار الشامل العراقية جاء دون مبررات مؤكدة.

وقال رئيس لجنة التحقيق أنه تم تحذير رئيس الوزراء الأسبق تونى بلير بأن التحرك العسكرى سيزيد نشاط القاعدة فى بريطانيا.

واعتبر رئيس لجنة التحقيق البريطانية فى حرب العراق جون شيلكوت الأربعاء أن المخططات البريطانية لفترة ما بعد اجتياح العراق عام 2003 "كانت غير مناسبة على الاطلاق".

وقال رئيس اللجنة التى شكلت قبل سبع سنوات "رغم التحذيرات، لقد تم التقليل من شأن عواقب الاجتياح. المخططات والتحضيرات للعراق فى فترة ما بعد صدام (حسين) لم تكن مناسبة على الإطلاق ".

كما أعلن رئيس لجنة التحقيق فى حرب العراق أن بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لأوانه فى العام 2003 بدون أن تحاول "استنفاد كل الفرص".

وأضاف رئيس اللجنة التى شكلت قبل سبع سنوات "استنتجنا أن بريطانيا قررت الانضمام إلى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول إلى نزع اسلحة البلاد. العمل العسكرى لم يكن انذاك حتميا".
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