والده: أجويرو سيعتزل دوليا أيضا إذا أصر ميسي على موقفه

يبدو أن تأثير اعتزال ليونيل ميسي اللعب دوليا سيكون مداه قويا جدا في الأرجنتين إذا أصر نجم برشلونة على قراره، فسيرخيو أجويرو قد يترك الفريق أيضا.

فيقول ليونيل ديل كاستيو والد سيرخيو أجويرو:"إذا رحل ميسي عن الفريق أعتقد أن أجويرو سيفعل مثله، سيفسحان المجال للاعبين جدد".

وأضاف في حديثه لإذاعة بالادار روخو "الإعلاميون يقولون إنهم أكملوا دائرة مع المنتخب، لذا أعتقد أن عليهم أن يفتحوا الباب للجيل الجديد".

وصدم ميسي العالم بأسره عندما أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين عقب الخسارة أمام تشيلي في نهائي كوبا أمريكا 2016.

وتظاهرت الجماهير الأرجنتينية في بلادها من أجل إثناء ميسي عن قراره، كما طالبه بذلك العديد من المسؤولين وأساطير اللعبة.