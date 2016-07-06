بالصور..محافظ المنيا يهنئ أطفال مؤسستي البنين والبنات بعيد الفطر المبارك

زار اللواء طارق نصر، محافظ المنيا،اليوم مؤسستي البنين والبنات،حيث قدم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، لأطفال المؤسستين ، كما منحهماعيديه ومجموعة من الهدايا.

> وأعرب نصر، عن سعادته لمشاركة الأطفال هذا اليوم، وقال : ” إننا جميعا مسئولون عن إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى نفوسهم”، مؤكدًا بحرص المحافظة، على تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لهم.

و حرص المحافظ، خلال زيارته على تفقد مبني المؤسستين، واطمأن على راحة الأطفال، ودار حوار بينه وبين الأطفال والتقط معهم الصور التذكارية، كما وجه القائمين على المؤسستين، بالعمل على الاهتمام بالنواحي الجمالية، وتجديد المدخل والحديقة ومنطقة الألعاب بكل المؤسسة، موضحًا دعمه الكامل لكافة متطلبات المؤسستين.