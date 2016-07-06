بالصور..توافد الآلاف من أبناء سوهاج على المتنزهات فى أول أيام عيد الفطر

توافد الآلاف من أبناء شعب محافظة سوهاج، منذ الساعات الأولى من الصباح، فى اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، علي الميادين العامة والمتنزهات والنوادي النيلية لقضاء اول أيام عيد الفطر المبارك.

حيث شهد ستاد سوهاج الرياضي، ونادي الزهور، وجزيرة قرمان بوسط النيل بسوهاج، ازدحامًا كبيرًا من قبل المواطنين، للاستمتاع بالرحلة النيلية، والجلوس مع أسرهم في وسط نيل سوهاج، وكذلك الاستمتاع بحمامات السباحة باستاد سوهاج الرياضي، وركوب الخيل،حيث حرص المواطنون على اصطحاب وجباتهم معهم فى هذا اليوم، والتى تتمثل فى الفسيخ والأسماك المملحة كوجبة أساسية، بالإضافة إلى حلوى العيد والمخبوزات، ومن ناحية آخرى شدد الأمن من تواجدة بمحيط تلك المتنزهات، ومسحها للبحث عن اى محاولة لأى عمل تخريبى، بالإضافة إلى عمل وحدة الانقاذ النهرى، وتشديد التواجد بأماكن العبارات النيلية بمدن سوهاج المختلفة.