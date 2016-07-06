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مقتل وإصابة 11 جنديا بالجيش الليبى جراء الاشتباكات مع داعش ببنغازى

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مقتل وإصابة 11 جنديا بالجيش الليبى جراء الاشتباكات مع داعش ببنغازى مقتل وإصابة 11 جنديا بالجيش الليبى جراء الاشتباكات مع داعش ببنغازى
لقى أربعة جنود بالجيش الليبى مصرعهم وأصيب 7 آخرون، جراء الاشتباكات مع تنظيم"داعش" بمحورى الصابرى وسوق الحوت بمدينة بنغازى.

وأكد الناطق باسم مشاة البحرية بالجيش الليبى على الثابت، فى تصريح صحفى اليوم، مقتل أربعة جنود وإصابة 7 آخرين، جراء الاشتباكات مع تنظيم"داعش" بمحورى الصابرى وسوق الحوت بمدينة بنغازى.

وأضاف الثابت، أن الاشتباكات ضد المجموعات الإرهابية فى محورى الصابرى وسوق الحوت كانت عنيفة، لافتا أن سلاح الإرهابيين الوحيد هو الالغام والمفخخات التى يتم تفجيرها عن بعد، مطالبا القيادة العامة بتوفير أجهزة التشويش على الاتصالات.

وأكد الثابت، أن المجموعات الإرهابية تلقت ضربات موجعة خلال اليومين الماضيين أن المستشفى الميدانى للإرهابيين فى منطقة الصابرى مليء بالقتلى والجرحى.

من ناحية أخرى لقى عشرة عناصر من تنظيم "داعش" مصرعهم جراء الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع قوات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى بمدينة سرت.

وأكدت غرفة عمليات البنيان المرصوص، على صفحتها الرسمية اليوم، مقتل عشرة عناصر من تنظيم "داعش" جراء الاشتباكات مع قوات "البنيان المرصوص" بمدينة سرت.

وأضافت الغرفة، أن قواتها أحبطت محاولتين قام بها عناصر داعش للهروب من المحور الشرقى بمدينة سرت بعد أن تسللت فى الظلام إثر اشتداد الحصار عليها.

وأشارت إلى أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة حصلت عقب رصدهم، ما أدى إلى قتل عشرة من الإرهابيين فيما هرب الباقون.

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