أخبار السعودية..الاتحاد الأفريقى يدين الهجمات الانتحارية فى السعودية

أدانت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى الدكتورة انكوسازانا دلامينى زوما، الهجمات الانتحارية التى وقعت فى المملكة العربية السعودية أمس الأول الاثنين.

ووصفت زوما فى بيان أصدره الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا الهجوم الذى استهدف المسجد النبوى الشريف فى المدينة المنورة بأنه هجوم على الإسلام والمصلين الأبرياء. وعبرت عن تعازيها لعائلات الضحايا.

وأكدت زوما أن هذه الهجمات الجبانة تؤكد مرة أخرى على مدى خطورة تهديد الإرهاب للإنسانية وأكدت تضامن الاتحاد الافريقى الكامل مع حكومة وشعب السعودية.

وشددت على رفض الاتحاد الافريقى القوى لجميع أعمال الإرهاب والعنف والتطرف وكررت التزام الاتحاد الافريقى بمواصلة العمل مع المملكة العربية السعودية، والمجتمع الدولى، فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وفى هذا الصدد، دعت زوما إلى تعزيز التعاون العالمى فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

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